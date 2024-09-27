Стало известно, когда Чавес вернётся в состав «Динамо»

Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы мексиканского легионера «Динамо» Луиса Чавеса, высказался о состоянии здоровья своего клиента.

«Луису понадобится от двух до трех недель, чтобы вернуться на поле», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что полузащитник находится в лазарете из-за травмы, полученной по ходу товарищеского матча в первой половине сентября.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Чавес провел пять поединков, в которых отметился одной голевой передачей. После девяти туров чемпионата страны «Динамо» с 17 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.