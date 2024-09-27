Милошевич: «Пьянич может стать одним из лучших в РПЛ»

Экс-тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич высказался о переезде боснийца Миралема Пьянича в РПЛ. 34-летний игрок подписал контракт с московским ЦСКА.

«Многое будет зависеть от того, в каких физических кондициях находится Миралем. Если с все в порядке, он может быть одним из лучших футболистов в российской лиге. Это игрок высочайшей квалификации», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

О трансфере Пьянича в московский клуб было объявлено в четверг, 26 сентября. Стороны подписали трудовое соглашение на один год с возможностью продления на сезон. В ЦСКА он получил 15-й номер.