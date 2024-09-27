Де Росси отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

Бывший футболист и тренер «Ромы» Даниэле де Росси прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Принц снова на белом коне», - написал итальянец в комментариях под презентацией 34-летнего футболиста.

Трудовое соглашение Миралема с московским топ-клубом рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. Заработная плата опытного полузащитника в стане «армейцев» составит один миллион евро.

Ранее Пьянич отметился выступлениями за туринский «Ювентус», каталонскую «Барселону» и «Рому». Последним его местом работы была «Шарджа».