Корнеев оценил риски ЦСКА при подписании Пьянича

Футбольный эксперт Игорь Корнеев высказался относительно перехода боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Для ЦСКА минимальные риски, тем более, говорят, зарплата составляет всего € 1 млн в год. Для Миралема это тоже шанс доказать, что он ещё способен на многое», - поделился мыслями Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Официально о трансфере Пьянича в московский клуб было объявлено в четверг, 26 сентября. 34-летний звездный футболист заключил с «армейцами» однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на один сезон. Его предыдущим клубом была «Шарджа».
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