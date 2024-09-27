Экс-футболист «Зенита»: «Соболеву нужно совершить подвиг»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Николаев высказался о негативном отношении болельщиков команды к новичку Александру Соболеву.
«Всё то отрицательное, что было в переходе Соболева в «Зенит», может поменяться только его действиями, которые влияют на результат команды. Подвиг Соболеву нужно совершить», - передает слова Николаева «Спорт День за Днем».
Напомним, что Соболев перешел в петербургский клуб из московского «Спартака» в летнее трансферное окно. Александр подписал с «сине-бело-голубыми» трехлетнее трудовое соглашение. Форвард сыграл три матча за «Зенит» в этом сезоне и отдал один ассист.
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