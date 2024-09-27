Радимов объяснил, зачем ЦСКА подписал Пьянича

«Мы точно не знаем его уровень сейчас. Мне кажется, что его берут для того, чтобы он придал опыта команде - ЦСКА много теряет очков в концовках матчей. Одного Акинфеева в воротах не хватает», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».