Радимов объяснил, зачем ЦСКА подписал Пьянича

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Мы точно не знаем его уровень сейчас. Мне кажется, что его берут для того, чтобы он придал опыта команде - ЦСКА много теряет очков в концовках матчей. Одного Акинфеева в воротах не хватает», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
О переходе 34-летнего боснийского футболиста в ЦСКА было объявлено 26 сентября. Пьянич подписал трудовое соглашение на один год с возможностью пролонгации. Миралем присоединился к «армейцам» в статусе свободного агента.
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