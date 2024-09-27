Пьянич, поигравший за «Барселону», высказался о переходе в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич посредством своих социальных сетей высказался о трансфере в московский ЦСКА.

«Я готов к новому приключению. Рад присоединиться к новой команде. Давайте сделаем это», - оставил сообщение 34-летний боснийский футболист в своих социальных сетях.

Ранее было объявлено о переходе Пьянича в «армейский» клуб. Контракт будет рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон. Заработная плата звездного футболиста составит один миллион евро в год.

В Европе Миралем известен по выступлениям за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и «Рому».