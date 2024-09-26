Валерий Овчинников: «Заморские тренеры – не для Нижнего Новгорода»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников уверен, что следующим главным тренером нижегородского «Пари НН» вместо серба Саши Илича должен стать российский специалист.

«Для начала не убирал бы Юрана. Заморские тренеры — это хорошо, но не для Нижнего Новгорода. «Пари НН» нужно обращать внимание на российских тренеров, ведь такая специфика города», - рассуждает Овчинников с «Чемпионатом».

«Пари НН» проваливает сезон при Иличе. Клуб идёт близко к зоне вылета, одержав всего лишь две победы в сезоне во всех турнирах. Илич возглавил «Пари НН» прошлой весной после ухода из клуба Сергея Юрана.