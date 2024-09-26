В сборную России могут вызвать голкипера «Фамаликана»

Голкипер «Фамаликана» Ивна Злобин может быть вызван в сборную России. Об этом сказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Рад, что он нашел команду, стал первым номером. Радует и то, как он играет. Три матча из пяти – на ноль. Надеюсь, зубами будет держаться за место. Вызовем его при возможности в сборную, если продолжит так играть», - говорит Кафанов с «Чемпионатом».

Напомним, что Злобину 27 лет, он уроженец сибирского города Тюмень. Выходец академий московского ЦСКА и лиссабонской «Бенфики». С 2020 года выступает за «Фамаликан». Ранее привлекался только в юношеские сборные России разных возрастов.