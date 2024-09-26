Тарханов полагает, что Пьянич пришёл в ЦСКА в хорошей форме

Российский тренер Александр Тарханов полагает, что боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич прибыл в новый клуб в хорошей физической форме.

«Хороший игрок, неоднократный чемпион Италии. Поможет клубу? Зависит от его состояния. Наверное, перед подписанием контракта его видели, чтобы просто так не брать. Раз контракт подписан, наверное, он в хорошей форме», - говорит Тарханов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что несколько месяцев Пьянич был свободным агентом и тренировался индивидуально после ухода из «Шарджи», клуба из ОАЭ. Ранее был игроком «Барселоны», «Ювентуса» и других европейских клубов.