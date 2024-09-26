Журова: «Если Пьянич будет полезен ЦСКА, все забудут об отказе играть с Россией»

Два года назад Миралем Пьянич отказывался играть против России в товарищеском матче за сборную Боснии и Герцеговины. Теперь Пьянич подписал контракт с ЦСКА и заявил о готовности извиниться за свои слова.

По словам депутата Светланы Журовой, мнение российских фанатов о Пьяниче будет формироваться в зависимости от его выступлений за ЦСКА.

«Посмотрим, как он ещё будет играть. Потому что, что бы спортсмены ни говорили, в первую очередь болельщики оценивают игру. Если Пьянич будет полезен ЦСКА, все забудут об отказе играть с Россией», - цитирует Журову «РБ Спорт».

Напомним, что контракт Миралема Пьянича с ЦСКА рассчитан на сезон 2024/2025. В нём прописана возможность продления ещё на один год.

Журова: «Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами»