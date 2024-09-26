В ЦСКА рассказали, сыграет ли Пьянич с «Ахматом»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, сможет ли Миралем Пьянич сыграть в ближайшей игре «армейцев» против «Ахмата» в рамках десятого тура РПЛ.

«Сейчас Миралем отправился в Дубай за вещами, а потом вместе с семьей вернуться в Россию. Он пока играть не будет, но примет участие в автограф‑сессии в рамках матча с «Ахматом», - сказал Брейдо телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА и «Ахмат» сыграют в грядущие выходные.

Новичок ЦСКА Пьянич провёл два последних года карьеры в «Шардже», клубе из ОАЭ. Ранее выступал за «Ювентус», «Барселону» и другие известные европейские клубы.