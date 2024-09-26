Бабаев назвал фактор перехода Пьянича в ЦСКА

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев назвал фактор, который повлиял на свободный переход в клуб Миралема Пьянича.

«Сыграло то, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться. Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр», - говорит Бабаев для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Пьянич перешёл в ЦСКА в статусе свободного агента. Игроку 34 года, два последних года карьеры он провёл в чемпионате ОАЭ.

Николич возглавляет армейский клуб с лета 2024 года. При нём ЦСКА идёт на шестом месте с 14 баллами по итогу прошедших девяти туров Премьер-лиги.