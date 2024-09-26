Булыкин: «Не удивлюсь, если Игнашевич возглавит «Крылья»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о Сергее Игнашевиче. Ранее сообщалось, что молодой тренер в скором времени возглавит самарские «Крылья Советов».

«Мне всегда нравятся молодые тренеры, игравшие на самом высоком уровне. В команду они могут принести много, много могут рассказать игрокам. Ничего удивительного для меня, если Игнашевич возглавит «Крылья», - рассуждает Булыкин для «Советского спорта».

Напомним, что на протяжении четырёх лет «Крылья» тренирует Игорь Осинькин. Сейчас у самарского клуба в активе десятое место турнирной таблицы по итогу девяти туров.