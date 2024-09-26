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Радимов ответил, примут ли Соболева фанаты «Зенита»

26 Сентября 2024 • 19:54 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
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28.09 19:30

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался по поводу оскорблений фанатов «Зенита» в адрес игрока команды Александра Соболева.

По словам Радимова, изначально было понятно, что болельщики примут Соболева в штыки. Экс-игрок «Зенита» считает, что дальше всё зависит от футболиста и от его выступлений за команду.

«Были примеры Быстрова и Дзюбы, поэтому подобные противостояния клубов нормальны. От этого никуда не деться. Примут ли Соболева фанаты? Покажет только время, как бы банально это ни звучало. Всё зависит только от него», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее окно Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» по итогам затяжной трансферной саги.

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