Радимов ответил, примут ли Соболева фанаты «Зенита»

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов высказался по поводу оскорблений фанатов «Зенита» в адрес игрока команды Александра Соболева.

По словам Радимова, изначально было понятно, что болельщики примут Соболева в штыки. Экс-игрок «Зенита» считает, что дальше всё зависит от футболиста и от его выступлений за команду.

«Были примеры Быстрова и Дзюбы, поэтому подобные противостояния клубов нормальны. От этого никуда не деться. Примут ли Соболева фанаты? Покажет только время, как бы банально это ни звучало. Всё зависит только от него», - цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что в летнее окно Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» по итогам затяжной трансферной саги.