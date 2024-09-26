Алдонин – о Пьяниче: «Его надо сначала посмотреть в деле»

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о Миралеме Пьяниче. «Армейцы» объявили о свободном трансфере в четверг, 26 сентября.

«Не хотел об этом сразу говорить о пользе трансфера. На него надо посмотреть в деле. Понятно, у него прекрасная карьера. Безусловно, футбольное имя. Но учитывая его текущую форму и то, что в последние годы он выступал в ОАЭ… Надеюсь, он будет полезен ЦСКА», - приводит слова Алдонина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что, будучи более молодым игроком Пьянич выступал за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ». Последним клубом Миралема был эмиратский клуб «Шарджа».

ЦСКА объявил о трансфере Пьянича