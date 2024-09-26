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Журова: «Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами»

26 Сентября 2024 • 19:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.53 X 4.30 2 6.60
28.09 14:00

Светлана Журова, депутат Госдумы, высказалась о полузащитнике Миралеме Пьяниче, который подписал контракт с ЦСКА. Босниец уже успел заявить о готовности извиниться за слова о России. Два года назад Пьянич отказывался играть против российской сборной в товарищеском матче.

Журова допускает, что в будущем Пьянич будет извиняться за решение поиграть за ЦСКА.

«Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что, вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? Мне хороший контракт предложили?» - цитирует Журову «РБ Спорт».

Миралем Пьянич будет играть за ЦСКА под номером 15. Босниец подписал с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления на год.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Миралем Пьянич Светлана Журова ещё теги

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