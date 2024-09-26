Журова: «Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами»

Светлана Журова, депутат Госдумы, высказалась о полузащитнике Миралеме Пьяниче, который подписал контракт с ЦСКА. Босниец уже успел заявить о готовности извиниться за слова о России. Два года назад Пьянич отказывался играть против российской сборной в товарищеском матче.

Журова допускает, что в будущем Пьянич будет извиняться за решение поиграть за ЦСКА.

«Как бы Пьяничу после ЦСКА не пришлось извиняться перед европейцами. Потому что, вопросы ему будут задавать болельщики. И что он будет отвечать? Мне хороший контракт предложили?» - цитирует Журову «РБ Спорт».

Миралем Пьянич будет играть за ЦСКА под номером 15. Босниец подписал с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления на год.