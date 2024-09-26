Слишкович: «Этот сезон РПЛ будет конкурентным до конца»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о текущем сезоне Российской премьер-лиги. По его мнению, текущее первенство будет конкурентным до самого завершения.

«Не вижу сейчас команду, которая была бы намного лучше остальных. «Зенит»? «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на два балла. «Зенит» может и третьим стать после тура, этим интересен футбол», - цитирует Слишковича портал Sport24.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице с 23 баллами лидирует «Зенит». Но с 21 баллом второе место делят «Краснодар» и «Локомотив».

В десятом туре «Локо» примет «Спартак», а «Краснодар» - «Зенит».