Деменко: «Самара спешит с увольнением Осинькина»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном увольнении наставника самарцев Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что 59-летний Осинькин может быть уволен после матча с «Локомотивом».

— Самара спешит с увольнением Осинькина. Команда идет на 10-м месте, может подняться выше. Осинькин — это очень хороший специалист, — приводит слова Деменко Legalbet.

Эксперт заявил, что на протяжении многих лет Осинькин выращивал игроков в Самаре, а клуб их продавал, не покупая замену. Если бы «Крылья» вкладывали средства, то могли бы быть сейчас как «Краснодар».