Смородская назвала «Локомотив» фаворитом дерби со «Спартаком»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская уверена, что «железнодорожники» - фаворит грядущего дерби против московского «Спартака» в рамках десятого тура РПЛ.

«Считаю «Локомотив» фаворитом предстоящего матча. Преимущество «красно‑зеленых» в наличии у них молодых талантов. Тот же Батраков, например, Самошников. Думаю, что «Локомотив» выиграет», - предположила Смородская для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» занимает третье место таблицы, у клуба 21 балл, а отставание от первого места – всего два балла.

«Спартак» пониже, у команды Деяна Станковича в активе пятое место и 16 очков.