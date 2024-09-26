Трансфер Пьянича вдохновил РПЛ – создан Пивной кубок

В четверг ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Миралема Пьянича. Боснийский футболист заключил с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления ещё на год.

Трансфер Пьянича вдохновил РПЛ – лига объявила о создании Пивного кубка имени Пьяновича и Рыбуса совместно с брендом «Балтика Безалкогольное». РПЛ будет сравнивать статистику Дмитрия Рыбчинского, Вадима Ракова и Миралема Пьянича. Самый результативный из этих игроков по итогам сезона получит Пивной кубок.

Фамилии Рыбчинский, Раков и Пьянич могут ассоциироваться с пивным застольем, поэтому именно эти игроки будут бороться за приз.