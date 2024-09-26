Сёмин выделил лучший трансфер лета в РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин поделился своим мнением о том, какой летний трансфер в Российской премьер-лиге был самым лучшим. Экс-наставник «Локомотива» выделил переход атакующего полузащитника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенкова ставлю на первое место. У него большой потенциал, хорошо завершает атаки, обладает отличной обводкой. Этих качеств достаточно, чтобы быть лидером данного опроса. Барко я ставлю вторым», - цитирует Сёмина «РБК Спорт».

После трансфера в «Зенит» Максим Глушенков провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт девять голов и один голевой пас на партнёров. Ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара» на выезде.