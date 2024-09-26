Миранчук попал в десятку самых дорогостоящих игроков МЛС

Портал Transfermarkt обновил стоимости всех игроков МЛС. По результатам обновления, российский полузащитник «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук попал в десятку самых дорогих игроков лиги.

Так, его стоимость составляет 10 млн евро. Такая же – у игроков, расположившихся с пятого – по девятое места рейтинга. Возглавляет рейтинг самых дорогих игроков МЛС главная звезда лиги, Лионель Месси. Его стоимость оценивается в 25 млн евро.

Напомним, что Миранчук перебрался в «Атланта Юнайтед» прошедшим летом из итальянской «Аталанты». В текущем сезоне у россиянина уже два гола за пять проведённых матчей.

Месси подешевел до 25 миллионов евро