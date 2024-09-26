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Валерий Новиков уверен, что ЦСКА ждёт тяжелый матч с «Ахматом»

26 Сентября 2024 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1 1.53 X 4.30 2 6.60
28.09 14:00

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос, будет ли сложно «армейцам» в предстоящем матче против «Ахмата».

— А когда бывает легко сейчас в РПЛ? На данный момент нет проходных матчей, в каждом нужно бороться. Игра должна получиться интересной, — заявил Новиков «РБ Спорту».

Эксперт выразил надежду, что «Ахмат» не будет допускать много фолов для срыва атак, ведь это может повлиять на исход встречи.

Матч десятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Ахматом» состоится в субботу, 28 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 14:00 по столичному времени.

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