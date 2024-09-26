Нигматуллин: «Нынешний «Локомотив» способен обыграть «Спартак»

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем дерби «Локомотив» - «Спартак».

«Нынешний «Локомотив» способен обыграть «Спартак», ведь команда очень хорошо выглядит. Мне будет интересно посмотреть за противостоянием между Барко и Батраковым, это лидеры своих команд», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Спартак» может оказать достойное сопротивление «Локомотиву», но вряд ли «красно-белые» победят.

Столичное дерби «Локомотив» - «Спартак» пройдет 28 сентября. Начало матча десятого тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.