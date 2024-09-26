«Динамо» отказалось от экс-игрока сборной Испании – названа причина

В летнее трансферное окно «Динамо» могло подписать защитника Марио Эрмосо. «Бело-голубые» имели возможность заключить контракт с испанцем, когда он пребывал в статусе свободного агента. Эрмосо мог рассмотреть вариант с «Динамо», но «бело-голубые» отказались. Причина – высокие требования футболиста по заработной плате и личным условиям. Обо всём этом рассказывает Sport24, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Как известно, в начале осени 29-летний Марио Эрмосо подписал контракт с итальянской «Ромой». В 2018-2019 годах защитник провёл пять матчей за национальную сборную Испании.