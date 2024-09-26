Бышовец не понимает, зачем «Химки» взяли Глушакова

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался о переходе хавбека Дениса Глушакова в «Химки».
Напомним, в настоящий момент 37-летний полузащитник отстранен от основной команды из-за перебора игроков в составе «Химок».
Бышовец заявил, что не понимает приглашения Глушакова в подмосковный клуб.
«На его позиции требуется интенсивная и объемная работа, нужно играть от штрафной до штрафной», — заявил Бышовец «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.
Контракт Глушакова с «Химками» рассчитан до следующего лета.
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