Пономарёв: «Приход Пьянича – отличное подспорье, Обляков не справляется»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил приход в армейский клуб опытного боснийского игрока полузащиты Миралема Пьянича.

«Наверняка его запустят сразу в игру, посмотреть в действии и оценить кондиции, уровень готовности. Приход Миралема – отличное подспорье. Обляков никак не справляется в качестве лидера полузащиты», - рассуждает Пономарёв для «Советского спорта».

Напомним, что Пьянич получил в новой команде 15-й номер на спине. Футболист два последних года провёл в чемпионате ОАЭ, выступая там за «Шарджу». Ранее выступал за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и другие команды.

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