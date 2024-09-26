Солист «Руки Вверх!» Жуков оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

Известный певец Сергей Жуков, являющийся болельщиком ЦСКА, высказался о переходе в московский клуб полузащитника Миралема Пьянича. В четверг было официально объявлено о подписании боснийцем контракта до конца сезона с опцией продления ещё на один год.

«Пьянич – известный футболист, игравший в больших командах. Однако я переживаю в целом за команду и считаю, что никогда один человек не сможет взмахнуть волшебной палочкой и сделать так, чтобы все проблемы улетучились. Поэтому, мне кажется, дорогу надо давать молодым», - цитирует Жукова «Спорт-Экспресс».

Солист группы «Руки Вверх!» подчеркнул, что ЦСКА при построении команды, способной стать номером один в России, нужно делать ставку на молодых футболистов.

После девяти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги шестое место. Ближайшим соперником команды Марко Николича будет «Ахмат». Команды сыграют в субботу, 28 сентября.