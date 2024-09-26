В Госдуме отреагировали на готовность Пьянича извиниться

Полузащитник Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА, заключив трудовой договор на один сезон с опцией продления на год. Босниец в первом интервью для пресс-службы «армейцев» заявил о готовности извиниться за слова о России. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Свищёв – депутат Госдумы.

«Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели... Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет?» - цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ахмата» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. После девяти туров «армейцы» занимают шестое место в турнирной таблице.