Губерниев: «Я верю в «Локомотив»

Известный телеведущий и поклонник «Локомотива» Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком».

Губерниев заявил, что оба коллектив ведут борьбу за призовые места, поэтому предстоящий очный матч станет для них хорошей проверкой.

«Но я верю в «Локомотив», хотя не стал бы выделять тут фаворитов, потому что будет матч равных соперников», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Несмотря на это, эксперт считает, что на своем домашнем поле «Локомотив» должен попробовать одолеть «Спартак».

Встреча десятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 28 сентября. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.