ЭСК объяснила, почему судья правильно удалил Маухуба в дерби со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) оценила момент из дерби между «Спартаком» и «Динамо» (2:2). Речь идёт об удалении Эль-Мехди Маухуба после второй жёлтой карточки, полученной за симуляцию.

ЭСК РФС поддержала решение арбитра Сергея Иванова о вынесении игроку «Динамо» второй жёлтой карточки.

В объяснении момента ЭСК отмечает, что действия Маухуба «были направлены на попытку обмануть судью с целью получить незаслуженное преимущество в виде назначения пенальти в ворота соперника».

Комиссия отмечает, что атакующий игрок попытался инициировать контакт, после чего неестественно упал на газон. В поведении Маухуба ЭСК видит неспортивное поведение в виде симуляции.

Ранее в «Динамо» задавались вопросом, почему судья не наказывал за симуляции игроков «Спартака».

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