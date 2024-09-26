Бабаев: «О переходе Пьянича говорят во всём мире»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил имиджевую составляющую перехода в армейский клуб Миралема Пьянича. Босниец свободным агентом пополнил ЦСКА в четверг, 26 сентября.

«Уместно говорить не только о спортивной, но и об имиджевой составляющей перехода. Об этой сделке говорит весь мир. Многолетний игрок европейских топ-клубов, легенда сборной Боснии и Герцеговины. В непростой политической ситуации он принимает наше предложение, перевозит семью в Москву и перекрывает любые слова делом», - говорит Бабаев пресс-службе ЦСКА.

Напомним, что Пьяничу 34 года, а два последних года карьеры он провёл в ОАЭ будучи игроком «Шарджи».

ЦСКА объявил о трансфере Пьянича