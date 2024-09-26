Бабаев: «Мы видим мотивацию Пьянича вновь играть на высоком уровне»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался про Миралема Пьянича. 34-летний боснийский полузащитник официально присоединился к «армейцам» в этот четверг, 26 сентября.

«Пьянич – это мировая звезда, с ним за последние десятилетия немногие могут сравниться в видении поля, исполнении штрафных ударов и передач. Мы видим его огромную мотивацию вновь играть на высоком уровне — это большой вызов для него, который он рад получить в 34 года», - приводит слова Бабаева клубная пресс-служба.

Напомним, что последние пару лет своей карьеры Пьянич играл в ОАЭ за «Шарджу». Ранее в его карьере были «Рома», «Ювентус», «Барселона» и другие клубы.