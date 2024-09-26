Батак включил Эраковича и Бабича в число лучших защитников РПЛ

Сербский экс-футболист «Динамо» Радослав Батак высказался об игре своих соотечественников Страхиньи Эраковича и Срджана Бабича.

«Срджан уже забил пару голов, для защитника это очень хорошо. И для Бабича хорошо, что он получает практику в России. Конечно, они оба одни из самых лучших защитников в РПЛ», — заявил Батак Metaratings.

В нынешнем сезоне защитник «Зенита» Эракович принял участие в десяти матчах во всех турнирах и стал автором одного ассиста.

На счету Бабича десять выходов на поле в футболке «Спартака», два забитых мяча и одна результативная передача.

После девяти туров «Зенит» занимает первое место в РПЛ, «Спартак» идет на пятой позиции.