Назначены судьи на матчи «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - «Спартак»

Российский футбольный союз опубликовал информацию о судейских назначениях на матчи десятого тура Премьер-лиги. Стоит отметить, кто будет работать на главных поединках ближайшего игрового дня чемпионата.

На матч «Краснодар» - «Зенит» назначена бригада Алексея Сухого. В случае необходимости главный рефери будет получать сигналы от Артёма Чистякова (ВАР), которому поможет Евгений Буланов (АВАР).

На дерби «Локомотив» - «Спартак» назначение получил Владислав Безбородов. У мониторов будут работать Владимир Москалёв (ВАР) и Роман Галимов (АВАР).

Ознакомиться со всеми назначениями на тур можно в публикации РФС ниже.