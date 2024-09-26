Пьянич назвал человека, который давал ему советы по ЦСКА

Миралем Пьянич будет играть за ЦСКА. В четверг боснийский полузащитник заключил с московским клубом контракт на один сезон с опцией продления ещё на год. По словам Пьянича, перед переходом в ЦСКА он советовался со своим близким другом – с экс-игроком «армейцев» Элвером Рахимичем.

«Пару дней назад у нас с ним состоялся большой диалог о клубе. Он провёл здесь много замечательных лет, завоёвывал трофеи, так что он дал мне отличные советы и рассказал много хорошего о ЦСКА», - слова Пьянича приведены на сайте ЦСКА.

Пьянич отметил, что он с большим нетерпением ждёт первых матчей за московскую команду. Кстати, в ЦСКА Миралем взял 15-й номер.

ЦСКА после девяти туров располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.