Нгамалё рассказал о своём состоянии после травмы

В девятом туре Российской премьер-лиги в обойму московского «Динамо» спустя несколько туров вернулся нападающий Муми Нгамалё. Камерунский легионер высказался о своём состоянии.

«Чувствую себя намного лучше. Будем продолжать работать и играть дальше», - сказал Нгамалё «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что в активе Нгамалё в этом сезоне семь выходов на поле во всех турнирах, в них футболист оформил два гола и одну голевую передачу. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2026 года.

В десятом туре РПЛ «Динамо» предстоит гостить у «Динамо» махачкалинского. Москвичи занимают четвёртое место таблицы с 17 баллами.