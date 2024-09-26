Пьянич рассказал о беседе с тренером ЦСКА

В четверг ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником Миралемом Пьяничем. Босниец поставил подписи под трудовым соглашением на сезон с опцией продления ещё на один год.

По словам Пьянича, несколько дней назад он пообщался с тренером ЦСКА Марко Николичем. Босниец отметил, что он имеет такие же высокие амбиции, как рулевой «армейцев».

«Я согласен с видением Марко: с тем, как он хочет использовать меня на поле и с тем, что я могу дать команде. Я опытный игрок, но обычный парень в раздевалке, который готов что-то подсказывать товарищам по команде. Мои амбиции – всегда стараться вместе побеждать», - цитирует Пьянича сайт ЦСКА.

Пьянич добавил, что будет отдавать все силы, чтобы помогать ЦСКА выигрывать трофеи.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. В субботу, 28 сентября, «армейцы» сыграют против «Ахмата» на своём поле.