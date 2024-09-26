Пьянич прокомментировал переход в ЦСКА

Полузащитник Миралем Пьянич в четверг стал футболистом ЦСКА. Опытный боснийский футболист дал комментарий после подписания контракта с московским клубом.

«Я очень счастлив быть здесь и подписать контракт. ЦСКА – огромный клуб с большой историей. Знаю ЦСКА очень хорошо, так как приезжал сюда играть в еврокубках. Это клуб с историей, который всегда будет сражаться за первые места в лиге!» - цитирует Пьянича сайт ЦСКА.

Пьянич добавил, что в ЦСКА есть легенды, как вратарь Игорь Акинфеев. По словам боснийского футболиста, переход в стан «армейцев» является тем вызовом, который был ему нужен.

Ближайший матч Российской премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 28 сентября. В этот день команда Марко Николича будет принимать «Ахмат». Игра стартует в 14:00 по московскому времени.