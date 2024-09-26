Непомнящий: «Осинькин находится на своём месте»

Российский тренер и эксперт Валерий Непомнящий высказался об Игоре Осинькине. Ранее инсайдеры сообщали о том, что тренер «Крыльев Советов» уступит свой пост Сергею Игнашевичу.

«Осинькин – очень хороший и сильный тренер, который работает в непростых условиях, работает очень успешно. Мне кажется, сейчас он на своём месте. Но и Игнашевич зарекомендовал себя как тренер серьёзный», - рассуждает Непомнящий для «Советского спорта».

Напомним, что Осинькин тренирует «Крылья» уже четыре года. Самарский клуб в текущем сезоне идёт на десятом месте в середине таблицы РПЛ. В прошлом сезоне команда завершила сезон на девятой строчке.