Пьянич готов извиниться за слова о России

Новичок ЦСКА, полузащитник Миралем Пьянич, дал комментарий по поводу своих высказываний двухлетней давности. Тогда футболист отказывался играть за сборную Боснии и Герцеговины в товарищеском матче против сборной России.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», - слова Пьянича приведены на сайте ЦСКА.

Пьянич выразил сожаление из-за отстранения российского футбола от официальных международных соревнований.

Напомним, что 34-летний Миралем Пьянич подписал с ЦСКА контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. Ближайший матч команда Марко Николича проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Ахмата».