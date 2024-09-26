Батак считает, что Станкович пошёл по стопам Романцева

Экс-футболист «Динамо» Радослав Батак ответил на вопрос, нравится ли ему работа Деяна Станковича в «Спартаке».

«Да, конечно! Видно, что он сразу сделал то же, что в свое время сделал Романцев в «Спартаке». Он наладил отношения в коллективе, поставил интересный футбол», — приводит слова Батака Metaratings.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» перед стартом нового сезона. На данный момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 16 баллов в девяти турах.

Трудовой договор Станковича со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.