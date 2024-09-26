Мостовой: «Я могу поверить в уход Осинькина»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Осинькин может покинуть самарский клуб после игры 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Я могу поверить в уход Осинькина – очевидно, что команде нужно обновление. В жизни все меняется, так ведь?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После девяти сыгранных туров «Крылья Советов» занимают десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Осинькина десять зачетных баллов.

Напомним, Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года.