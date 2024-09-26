Непомнящий: «Ахмат» становится крепким орешком»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о грозненском «Ахмате», грядущем сопернике московского ЦСКА в рамках десятого тура РПЛ.

«От «Ахмата» сейчас никто не знает, чего ждать. А ЦСКА предстоит непростой матч. «Ахмат» становится крепким орешком. Команда меняется, так всегда бывает, когда приходит Ташуев в новую команду», - говорит Непомнящий для «Советского спорта».

Напомним, что «Ахмат» недавно возглавил Сергей Ташуев, сменивший на посту Магомеда Адиева. Грозненцы продолжают идти в зоне вылета РПЛ, у команды 15-е место таблицы и шесть очков. В последнем на данный момент матче – ничья с «Крыльями Советов» дома (1:1).