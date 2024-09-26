Радченко выделил фаворита матча «Краснодар» - «Зенит»

Известный тренер Дмитрий Радченко ответил на вопрос о том, кто является фаворитом в предстоящем матче «Краснодар» - «Зенит».

«Фаворитом в этой игре я вижу «Зенит». У игроков команды есть опыт таких важных, принципиальных матчей», — заявил Радченко «РБ Спорту».

При этом специалист считает, что сейчас «Краснодар» находится в приличной форме, поэтому способен доставить неприятности «Зениту».

Матч десятого тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» пройдет 28 сентября. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, последняя очная игра между командами завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.