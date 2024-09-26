Радченко — о матче «Локомотив» - «Спартак»: Дерби должно получиться зрелищным

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, предстоящее дерби должно быть зрелищным, ведь обе команды находятся в хорошей форме.

«Что касается инициативы, то она, на мой взгляд, будет на стороне «красно-белых», которые в этом сезоне часто высоко прессингуют и всегда стараются брать игру в свои руки», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 28 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.