Титов назвал главный трансфер лета в РПЛ

Известный в прошлом футболист «Спартака» Егор Титов назвал главный трансфер летнего окна в России. По словам Титова, таковым является переход атакующего полузащитника Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

«Глушенков – это главный трансфер лета, в том числе по забитым голам. Он очень ярко появился. Но вот сейчас он травмирован. Я прекрасно знаю, каково это, когда всё идёт хорошо – и вдруг травма», - цитирует Титова «РБК Спорт».

Стоит сказать, что Максим Глушенков недавно восстановился после перелома лучевой кости. Футболист «Зенит» провёл на поле какое-то время в предыдущей игре Премьер-лиги против «Факела».

Ближайший матч чемпионата «Зенит» проведёт в субботу, 28 сентября, - против «Краснодара» на выезде.