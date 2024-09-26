Булыкин: «Новым контрактом Головин застрахует своё будущее»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциальном новом контракте Александра Головина с «Монако» на пять лет.

«Если его всё устраивает, то зачем желать большего? Он лидер команды, в шикарной стране живёт. Продлит контракт на пять лет – это будет хорошо для него и будущего. Может, уже через год Головин перейдёт в суперклуб. А так он страхует своё будущее», - делится Булыкин с «Чемпионатом».

Напомним, что Головин – один из лидеров «Монако». В клубе он уже седьмой год – с лета 2018 года. В текущем сезоне монегаски с Головиным вновь играют в Лиге чемпионов, по итогу прошлого сезона клуб стал вторым в Лиге 1.