Бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Боснии и Герцеговины Дарко Малетич специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о приходе в московский ЦСКА Миралема Пьянича.

«Приход Пьянича – это усиление для ЦСКА. Это классный игрок, который многим может помочь команде. Ему 34, но я думаю, что он все равно окажет помощь. Это много значит для российского футбола, приход таких классных игроков, как Пьянич особенно важен, с учетом того, что российские клубы не выступают в еврокубках», - говорит Малетич нашему корреспонденту.

Напомним, что бывший хавбек «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны» официально стал игроком ЦСКА в эту среду.